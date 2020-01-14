"Не поділяти на московських": Усик розповів, як досягти миру в Україні

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) заявив, що для миру в Україні необхідно навести дружбу всередині країни.

"Нам треба в собі спочатку помиритися. Перше: не розділяти. Друге: не звалювати на попередників. А то у нас виходить так, що в усьому, що у нас не виходить в житті винен хтось інший. Усередині країни треба навести дружбу, щоб не поділяли на московських, або на київських, або на западенців, або ще щось. Це погано, що ми так поділяємо", - сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Крім того, за словами Усика необхідно боротися із заздрістю.

"Потрібно в собі не заздрити сусідові, що він їздить на крутій тачці. Не заздрити сусідці, що у неї з'явився хлопець на машині, не заздрити, що немає телефону. Жити, радіти, кидатися сніжками, обливатися водою", - підсумував наш боксер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

Крім того, кримчанин висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

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