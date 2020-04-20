Український боксер Олександр Усик не виключив свого приходу в політику і назвав наявність поруч людей, яким він буде довіряти, однією з умов для цього.

При цьому супертяж уточнив, що йому не раз пропонували за гроші підтримати ту чи іншу політичну силу.

"Мені пропонували величезні гроші, щоб я підтримав якусь партію. Не скажу, що мені зовсім не подобається політика. Мені не подобається брехня, яка в ній є. Сьогодні ти говориш одне, завтра – друге, а післязавтра – третє. Де в цьому є якийсь ресурс правди або правильності? У чоловіка не повинні розходитися слова з діями. Щоб піти в політику, мені потрібна хороша і вірна команда, і я повинен розбиратися в тому, що буду робити. Просто так йти, натискати кнопку, когось підтримувати – так не буде.Не можу робити те, що мені будуть говорити", – сказав Усик в ефірі "В гостях у Гордона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відверто висловився про президентство Володимира Зеленського. Раніше боксер разом зі своїми кумом Василем Ломаченком записали спільне відео з російськими артистами та священиками, в якому привітали українців з Великоднем.

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