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"Не можу підібрати слів": Ломаченко шокований загибеллю російського боксера

2.1т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO у легкій вазі Василь Ломаченко був приголомшений смертю російського боксера Максима Дадашева, якого добре знав, і висловив свої співчуття.

"Велика втрата для родини і близьких. Я не раз спарингував із Максом, у нього серце лева. Таким його пам'ятатиму завжди. Більше не можу підібрати слів... Мої співчуття близьким", – написав Ломаченко в Instagram.

Нагадаємо, що російський боксер Максим Дадашев помер не приходячи до тями в результаті травм, отриманих під час бою 20 липня.

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Причиною смерті боксера, який 23 липня помер в одному з госпіталів штату Меріленд (США), стала зупинка серця на фоні ускладнень після травм, отриманих у бою із Сабріелем Матіасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований у критичному стані після поразки пуерториканцю. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка прооперувала Дадашева, заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

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Особа
Василь Ломаченко
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Makc Махов
Makc Махов
Хер с ним! Других нет. Бгггггаааа
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