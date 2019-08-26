"Не можу дочекатися": Ломаченко дав перше інтерв'ю в Лондоні перед боєм з Кемпбеллом

Український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко прибув у Лондон на бій з британцем Люком Кемпбеллом і згадав свою перемогу на Олімпіаді в Лондоні-2012.

За словами українця, він повністю готовий до поєдинку, який запланований на 31 серпня.

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться 31 серпня skysports.com

"Мені сподобався тренувальний табір. Я готовий на 100% і старанно тренувався. Мені це подобається. Я люблю бокс і я люблю важку підготовку. На цей раз підготовка далася не дуже складно. Не знаю чому, але це було легше, ніж перед моїм останнім боєм з Кроллою", - цитує Ломаченка Sky Sports News.

Василь зізнався, що у нього залишилися хороші спогади від Лондона, в якому в 2012 році він вдруге в кар'єрі став чемпіоном Олімпійських ігор.

"Я не можу дочекатися бою і я дуже схвильований. Я хочу відчути момент і отримати емоції від шанувальників. Золото Олімпійських ігор в Лондоні? Це була моя друга Олімпіада, моя друга золота медаль. У мене був час побачити Лондон, і мені дуже сподобалося. У мене залишилися хороші спогади від побаченого. У Лондоні особливі люди, вони поважають боксерів і бокс. Вони розуміють боксерські стилі", - зазначив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за тиждень до бою Ломаченко - Кемпбелл букмекери істотно змінили котирування на переможця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!