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"Не можу дочекатися": Ломаченко дав перше інтерв'ю в Лондоні перед боєм з Кемпбеллом

1.1т Читати матеріал російською

Український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко прибув у Лондон на бій з британцем Люком Кемпбеллом і згадав свою перемогу на Олімпіаді в Лондоні-2012.

За словами українця, він повністю готовий до поєдинку, який запланований на 31 серпня.

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться 31 серпня

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрінуться 31 серпня

skysports.com

"Мені сподобався тренувальний табір. Я готовий на 100% і старанно тренувався. Мені це подобається. Я люблю бокс і я люблю важку підготовку. На цей раз підготовка далася не дуже складно. Не знаю чому, але це було легше, ніж перед моїм останнім боєм з Кроллою", - цитує Ломаченка Sky Sports News.

Василь зізнався, що у нього залишилися хороші спогади від Лондона, в якому в 2012 році він вдруге в кар'єрі став чемпіоном Олімпійських ігор.

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"Я не можу дочекатися бою і я дуже схвильований. Я хочу відчути момент і отримати емоції від шанувальників. Золото Олімпійських ігор в Лондоні? Це була моя друга Олімпіада, моя друга золота медаль. У мене був час побачити Лондон, і мені дуже сподобалося. У мене залишилися хороші спогади від побаченого. У Лондоні особливі люди, вони поважають боксерів і бокс. Вони розуміють боксерські стилі", - зазначив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за тиждень до бою Ломаченко - Кемпбелл букмекери істотно змінили котирування на переможця.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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