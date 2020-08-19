Не можу дочекатися, коли надіну рукавички та проб'ю череп Ломаченку, – Лопес

Михайло Морозов Бокс 17:22, 19.08.2020 Оновлено: 17:28, 19.08.2020

Теофімо Лопес заявив, що він має ту злість, якою славився Майк Тайсон, і пообіцяв проломити череп Василю Ломаченку в їхньому майбутньому поєдинку.

"Я пам'ятаю, як дивився на YouTube бій Тайсона проти Майкла Спінкса в 1988 році, і звернув увагу на злість Майка в рингу. Вона мене захоплює. Я не можу дочекатися, коли надіну восьмиунцеві рукавички та проб'ю череп Ломаченку", – цитує слова Лопеса видання The Ring.

Він також заявив, що вже давно забрався в голову до українського боксера, і тому не здивується, якщо Ломаченко спробує вдарити його нижче пояса.

"Коли по Ломаченку влучають, він починає злитися. Не дивуйтеся, якщо він спробує вдарити мене нижче пояса. Ви маєте розуміти, що коли ви постійно говорите про когось неприємні речі, а потім ще й б'єте цю людину, то ви влазите в його голову. Я вже давно в його голові", – додав Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко пояснив, чому йому подобаються образливі висловлювання американського боксера та його батька.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

У матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену допомогу: українці розгнівані. Фотофакт

Двом підозрюваним у справі Шеремета вручили обвинувальні акти

Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

У мережі нагадали про скандальне інтерв'ю Фокіна: закликав зрозуміти Росію

У Сирії підірвалася російська колона з військовими: серед загиблих – генерал