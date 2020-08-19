Не можу дочекатися, коли надіну рукавички та проб'ю череп Ломаченку, – Лопес

Теофімо Лопес заявив, що він має ту злість, якою славився Майк Тайсон, і пообіцяв проломити череп Василю Ломаченку в їхньому майбутньому поєдинку.

"Я пам'ятаю, як дивився на YouTube бій Тайсона проти Майкла Спінкса в 1988 році, і звернув увагу на злість Майка в рингу. Вона мене захоплює. Я не можу дочекатися, коли надіну восьмиунцеві рукавички та проб'ю череп Ломаченку", – цитує слова Лопеса видання The Ring.

Він також заявив, що вже давно забрався в голову до українського боксера, і тому не здивується, якщо Ломаченко спробує вдарити його нижче пояса.

"Коли по Ломаченку влучають, він починає злитися. Не дивуйтеся, якщо він спробує вдарити мене нижче пояса. Ви маєте розуміти, що коли ви постійно говорите про когось неприємні речі, а потім ще й б'єте цю людину, то ви влазите в його голову. Я вже давно в його голові", – додав Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко пояснив, чому йому подобаються образливі висловлювання американського боксера та його батька.

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