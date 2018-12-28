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''Не можна забороняти'': Усик знову підняв питання про ''захоплення'' лаври

11.3тЧитати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик наполягає на тому, що буде захищати ченців Києво-Печерської лаври від радикалів. Наш спортсмен щиро ставиться до духовності людини, тому для нього це питання є дуже болючим.

"Скажу відверто: я переживаю за ченців, тих людей, які присвятили своє життя служінню Богу. Я з ними регулярно спілкуюся, черпаю від них духовну їжу. Розумію, що їх не варто втягувати в конфлікти. Не можна забороняти цим людям молиться, бо це їхня місія на Землі", - сказав Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

Олександр Усик

Олександр Усик

facebook.com/Alexanderusyk

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''Не думав відмовлятися'': Росія хотіла переманити Усика

При цьому абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі не покладає надії на те, що сторони зможуть домовитися.

"Я вже заявляв у ЗМІ, що буду захищати ченців Києво-Печерської лаври, якщо на них нападуть радикали. Але сподіваюся, що до цього справа не дійде і здоровий глузд переможе. Вірю, що церковні діячі і державні мужі домовляться, ніхто нічого не буде забирати силою, ченців примусово не виселятимуть з лаври", - спробував достукатися до влади Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик заявив, що в разі захоплення будь-якої з українських лавр, він стане на бік ченців. Так він відповів на питання, якими будуть дії його в разі, якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати лавру і виявляти насильство до монахів.

  • Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський негативно поставився до висловлювань Олександра Усика про готовність захищати Києво-Печерську лавру. Український націоналіст погрожував абсолютному чемпіонові світу.

  • Український чемпіон відповів на погрози активістів, які зібралися його покарати. Усик пояснив свою позицію щодо захоплення лаври радикалами.

  • Український боксер отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня. Нагороду йому вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій. Церемонія пройшла в залі Національної опери України.

Особа
Олександр Усик
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Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
Саша, не лезь в политику, не накаляй ситуацию.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А теперь включаем мозг, хотя его нету. А теперь представьте .ю., что Усик, который признан боксером года в мире, начнет рассказывать, что творится в шумерии, что "мирные активисты" радикалы захватывают храмы, а власть с этим не чего не делает.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Воронов Евгений, раз мозга нет,не пытайся включать. Естественно,медийную персону не будет адекватный человек воспринимать,для этого есть компетентные люди,разбирающиеся в вопросе,а не боксёр,давно покрывший свою репутацию жирными пятнами,пытаясь жопой усидеть на двух стульях,делающий двузначные заявления. Этого сепара никто даже воспринимать неьбудет...Отбитый наглухо ватник,забирай его себе.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Усик,занимайся боксом.
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