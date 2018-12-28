''Не можна забороняти'': Усик знову підняв питання про ''захоплення'' лаври

Український боксер Олександр Усик наполягає на тому, що буде захищати ченців Києво-Печерської лаври від радикалів. Наш спортсмен щиро ставиться до духовності людини, тому для нього це питання є дуже болючим.

"Скажу відверто: я переживаю за ченців, тих людей, які присвятили своє життя служінню Богу. Я з ними регулярно спілкуюся, черпаю від них духовну їжу. Розумію, що їх не варто втягувати в конфлікти. Не можна забороняти цим людям молиться, бо це їхня місія на Землі", - сказав Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

Олександр Усик facebook.com/Alexanderusyk

При цьому абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі не покладає надії на те, що сторони зможуть домовитися.

"Я вже заявляв у ЗМІ, що буду захищати ченців Києво-Печерської лаври, якщо на них нападуть радикали. Але сподіваюся, що до цього справа не дійде і здоровий глузд переможе. Вірю, що церковні діячі і державні мужі домовляться, ніхто нічого не буде забирати силою, ченців примусово не виселятимуть з лаври", - спробував достукатися до влади Усик.

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