"Не має права відібрати": промоутер Усика рішуче висловився про бій із Джошуа

Промоутер Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, Олександр Красюк заявив, що його клієнт рішуче налаштований на поєдинок проти Ентоні Джошуа.

"Позиція Усика полягає в тому, що він є обов'язковим претендентом. Він став їм, коли відмовився від титулу "суперчемпіона" в першій важкій вазі. З цього моменту пройшло вже майже 12 місяців. Він хоче бути чемпіоном, і ніхто не має права відібрати у нього цю можливість. Ми будемо твердо стояти на своєму", – цитує слова Красюка видання BoxingNews24.

Олександр Усик та Олександр Красюк XSPORT.us

Він також поділився планами на майбутні бої для українського боксера.

"Спочатку ми будемо домагатися поєдинку проти Джошуа, а потім проведемо об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі. Важко зараз сказати, хто є найкращим боксером світу", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер небитого кубинського боксера Френка Санчеса Майк Борао повідомив, що Усик без бою отримає титул WBO.