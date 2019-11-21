"Не хотів би": Ломаченко відреагував на падіння у престижному рейтингу

Український чемпіон легкої ваги Василь Ломаченко спокійно поставився до того, що опустився на друге місця рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

За словами нашого співвітчизника, всі боксери, які входять до топ різних рейтингів, напевно вважають себе кращими на планеті.

"Я б не хотів розмірковувати на цю тему. Напевно, кожен з топ-боксерів, які входять до п'ятірки кращих, вважає себе номером один в Р4Р. Для того, щоб міркувати, хто краще, хто гірше, є спеціальні комісії і такий авторитетний журнал як The Ring, який вибирає за своїми якимись критеріями", – сказав Ломаченко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко обурився реакцією експертів та вболівальників на бій росіянина Сергія Ковальова з мексиканцем Саулем Альваресом.

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