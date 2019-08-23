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"Не хочу сказати поганого, але..." У Усика загнобили російського боксера

1.8т Читати матеріал російською

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас, не впевнений у тому, що кримчанин проведе бій із росіянином Андрієм Федосовим.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Не думаю, що Федосов буде суперником Олександра. Нічого не хочу сказати поганого на адресу Федосова, але його ім'я в боксі не так на слуху, щоб це було цікаво телебаченню і фанатам. Так, були такі розмови зі згадуванням його імені, але не думаю, що саме на ньому зупиняться. Конкретніше щодо суперників Олександра розмовлятимуть наступного тижня з (промоутером) Едді Хірном. Але і варіант із Карлосом Такамом, наскільки я знаю, поки не відкинутий", – цитує Клімаса агентство Р-спорт.

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Відзначимо, що раніше менеджер росіянина Алекс Вайсфельд заявив, що його підопічний Андрій Федосов підписав контракт на бій проти Усика. Поєдинок нібито стане дебютом для українця в супертяжах.

Пізніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував цю інформацію.

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Особи
Олександр Усик Егіс Клімас
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