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"Не хочу боксувати": Усик зробив заяву через "політичний бруд"

118.3тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що через політику не збирається в майбутньому проводити бій із росіянином Олександром Повєткіним.

"Так, до Такама планували бій із Повєткіним. Промоутери намагалися там домовитися між собою. Але мені здається, це занадто переводять все в політику. І я реально не хочу боксувати, тому що це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", – заявив кримчанин в ефірі свого Youtube-каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Повєткін в останньому бою у вересні 2018 року програв нокаутом у сьомому раунді британцеві Ентоні Джошуа, який захистив чемпіонські титули за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO у важкій вазі. Усик у листопаді 2018 року взяв верх над британцем Тоні Белью і захистив свої чемпіонські титули.

Потім Олександр оголосив про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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Олександр УсикОлександр Повєткін
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