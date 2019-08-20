"Не хочеться маратися": російський боксер обурився рішенням України

Російський боксер Гліб Бакши висловив невдоволення рішенням України не відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу в Єкатеринбурзі.

За словами спортсмена, це рішення позбавило його можливості поквитатися з українцем Олександром Хижняком.

Гліб Бакши rusboxing.ru

"Те, що зараз відбувається, дуже сумно. Я навіть не хочу думати про політику, вона не для мене. Багато партнерів мене підтримують. Не хочеться маратися, лити один на одного бруд. Ми спортсмени, а спорт повинен об'єднувати. В моїй вазі Олександр Хижняк – діючий чемпіон світу, Європи, Європейських ігор. У Мінську я боксував з ним в третьому бою, програв роздільним рішенням суддів і, звичайно, мріяв про реванш в Єкатеринбурзі. Вважаю його найнебезпечнішим суперником на даний момент, кращим незалежно від категорії" , – цитує Бакши RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розповіли про приїзд українських боксерів на чемпіонат світу 2019 року в Єкатеринбурзі.

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