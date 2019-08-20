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"Не хочеться маратися": російський боксер обурився рішенням України

3.9т Читати матеріал російською

Російський боксер Гліб Бакши висловив невдоволення рішенням України не відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу в Єкатеринбурзі.

За словами спортсмена, це рішення позбавило його можливості поквитатися з українцем Олександром Хижняком.

Новини
Офіційно: знаменитий український боксер отримав чемпіонський бій

Гліб Бакши

Гліб Бакши

rusboxing.ru

"Те, що зараз відбувається, дуже сумно. Я навіть не хочу думати про політику, вона не для мене. Багато партнерів мене підтримують. Не хочеться маратися, лити один на одного бруд. Ми спортсмени, а спорт повинен об'єднувати. В моїй вазі Олександр Хижняк – діючий чемпіон світу, Європи, Європейських ігор. У Мінську я боксував з ним в третьому бою, програв роздільним рішенням суддів і, звичайно, мріяв про реванш в Єкатеринбурзі. Вважаю його найнебезпечнішим суперником на даний момент, кращим незалежно від категорії" , – цитує Бакши RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розповіли про приїзд українських боксерів на чемпіонат світу 2019 року в Єкатеринбурзі.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
путіноід повторює мантри кремлівської пропаганди про "спорт вне политики"! Але насправді в путінській рашкє абсолютно всі великі спортивні змагання виконують лише дві функції: 1) пропагандистську: підтвердити "велич" РабськоїФедерації; 2) корупційну: вкрасти чергову кількість "скрєпних болівар"!)))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Цікаво-Вони(спорт) живуть поза політикою? по-за законами і правилами політики даної країни? То ВОНИ-інша Країна,інший суб'єкт? То логічно продовжити дискурс-Не втручайтесь в Правила і закони іншого(ДЕРЖАВИ) суб'єкта-живіть у своїй "Спортивній" країні по своїм понятіям.
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VIT VIT
VIT VIT
Спорт вне политики? да пошёл ты на ..й, скотина ватная.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
VIT VIT, Cвiдoмо МAНДAйнутым спорт не нужен...они и так прoсpaли Украину...без спорта!
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