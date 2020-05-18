Головна Новини
18 травня • оновлено в 22:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Не готовий та не хочу": Гвоздик пояснив, чому відмовляється проводити бій в Україні

4.9т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик заявив, що не збирається проводити свої бої в Україні.

За словами нашого співвітчизника, організація великих боксерки заходів в країні на сьогодні неможлива через фінансовий аспект.

"Будь-яка підготовка до бою – це те, куди ти, по-перше, вкладаєш фінанси, своє здоров'я та купу зусиль. Безкоштовно сьогодні це робити я не готовий і не хочу. Якщо не зможу сьогодні цим заробляти собі на життя, піду працювати касиром в "Макдональдсі". А в Україні на сьогоднішній день ситуація така, що не вийде відбити всі витрачені зусилля. В Україні це малоймовірно, у нас ця індустрія не розвинена так, як в США", – заявив Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу RTfight Com.

Нагадаємо, свій останній бій Гвоздик провів 18 жовтня, коли програв росіянину Артуру Бетербієву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артур Бетербієв заявив про можливість проведення матчу-реваншу з Олександром Гвоздиком.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Гвоздик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
41
40
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку
Герта
VS
Унион
Победа Герты с форой (0)
1.71 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Белшина
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.78 Сделать ставку
Syman
VS
LDLC
Победа Syman с форой в -1,5 карт
1.95 Сделать ставку
Endpoint
VS
AVEZ
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Nemiga
VS
Alternate aTTaX
Победа Nemiga
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis с форой в -2,5 карты
2,11 Сделать ставку
Sprout
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку