"Не готовий та не хочу": Гвоздик пояснив, чому відмовляється проводити бій в Україні

Колишній чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик заявив, що не збирається проводити свої бої в Україні.

За словами нашого співвітчизника, організація великих боксерки заходів в країні на сьогодні неможлива через фінансовий аспект.

"Будь-яка підготовка до бою – це те, куди ти, по-перше, вкладаєш фінанси, своє здоров'я та купу зусиль. Безкоштовно сьогодні це робити я не готовий і не хочу. Якщо не зможу сьогодні цим заробляти собі на життя, піду працювати касиром в "Макдональдсі". А в Україні на сьогоднішній день ситуація така, що не вийде відбити всі витрачені зусилля. В Україні це малоймовірно, у нас ця індустрія не розвинена так, як в США", – заявив Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу RTfight Com.

Нагадаємо, свій останній бій Гвоздик провів 18 жовтня, коли програв росіянину Артуру Бетербієву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артур Бетербієв заявив про можливість проведення матчу-реваншу з Олександром Гвоздиком.

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