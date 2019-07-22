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Не Джошуа та Уайлдер: Усик назвав кращого супертяжа світу

5.8т Читати матеріал російською

Кращим боксером суперважкої вагової категорії на сьогоднішній день є британський лінійний чемпіон Тайсон Ф'юрі.

Таку думку висловив українець Олександр Усик, який продовжує підготовку до дебюту в хевівейті.

"На мою думку, найсильнішим на сьогодні супертяжем є Тайсон Ф'юрі. Мені подобається, як він себе поводить і як боксує", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналі Seconds out.

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Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі також розповів про свій дебют в новій ваговій категорії. "Ми плавно готуємося. Той, хто цим займається, повинен оголосити про дату, а я просто тренуюся. Ось мій план. Кого мені дадуть, з тим я і буду битися", – резюмував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик в Лондоні став жертвою "нападу" з боку свого колишнього суперника Тоні Белью.

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Особи
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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