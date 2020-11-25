Не Джошуа: промоутер назвав можливих суперників Усика в чемпіонському бою

Промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Олександр Усик (18-0, 13 КО) може побитися з переможцем бою між Джо Джойсом (11-0, 10 КО) і Даніелем Дюбуа (15-0, 14 КО) за титул WBO .

Як повідомляє видання Boxing24/7, поєдинок між українцем та одним з вищевказаних супертяжів можливий, якщо Ентоні Джошуа змусять відмовитися від пояса заради зустрічі з Тайсоном Ф'юрі. Усик є першим номером в списку претендентів на WBO, а Дюбуа – другим.

Відзначимо, що з Джойсом Олександр зустрічався в 2013 році в рамках Світової серії боксу, перемігши британця за рішенням суддів. Можливі суперники нашого співвітчизника визначать найсильнішого в суботу, 28 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хірн заявив, що Джошуа не налаштований на обов'язковий захист титулу проти Усика, оскільки хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Промоутер назвав три варіанти проведення його бою з Ф'юрі.