"Не думаю про бій": Усик вперше прокоментував дебют у хевівейті

Українець Олександр Усик, який оголосив про перехід в суперважку вагу, вперше висловився про свого наступного суперника Карлоса Такама та підготовку до дебюту в хевівейті.

За словами нашого боксера, він чекає яскравого боксу в поєдинку проти представника Камеруну.

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Олександр Усик

"Такам хлопець дуже гідний. Він добре рухається, він не статичний. З такими виходять дуже хороші бої. Я не думаю про цей бій, для мене головне виконати своє завдання. Я вже два місяці в підготовці. Спочатку це була важка атлетика, потім додалися, звичайно, елементи боксу. Треба переробити вагу. Нам потрібна така сама рухливість, такий самий ККД, як і в крузервейті", – сказав Усик в інтерв'ю каналу "Інтер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Усик – Такам може бути перенесено через проведення 18 травня поєдинку американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Бризилом.

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