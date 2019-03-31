МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Не думаю про бій": Усик вперше прокоментував дебют у хевівейті

1.5тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Усик, який оголосив про перехід в суперважку вагу, вперше висловився про свого наступного суперника Карлоса Такама та підготовку до дебюту в хевівейті.

За словами нашого боксера, він чекає яскравого боксу в поєдинку проти представника Камеруну.

Новини
Український тренер обурився через Усика і Ломаченка

Олександр Усик

Олександр Усик

"Такам хлопець дуже гідний. Він добре рухається, він не статичний. З такими виходять дуже хороші бої. Я не думаю про цей бій, для мене головне виконати своє завдання. Я вже два місяці в підготовці. Спочатку це була важка атлетика, потім додалися, звичайно, елементи боксу. Треба переробити вагу. Нам потрібна така сама рухливість, такий самий ККД, як і в крузервейті", – сказав Усик в інтерв'ю каналу "Інтер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Усик – Такам може бути перенесено через проведення 18 травня поєдинку американського чемпіона Деонтея Уайлдера з його співвітчизником Домініком Бризилом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Усик – Такам" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр УсикКарлос Такам
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки