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''Не думав відмовлятися'': Росія хотіла переманити Усика

20.5тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що отримував пропозиції про зміну громадянства від п'яти країн. При цьому український боксер не зрадив батьківщині.

"Росія також в списку цих країн. Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому що вважаю себе патріотом своєї країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що народився в Україні. Тому я завжди залишуся українцем", - сказав Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/lomus_17

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Через суперника Усика: Повєткіна принизили в федерації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Гюндяеву он нужен в Украине. Агент КГБ
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0
0
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Сами выживут
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1
1
S S
S S
Как это-агент фсб сменит гражданство?))
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