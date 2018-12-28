''Не думав відмовлятися'': Росія хотіла переманити Усика

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що отримував пропозиції про зміну громадянства від п'яти країн. При цьому український боксер не зрадив батьківщині.
"Росія також в списку цих країн. Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому що вважаю себе патріотом своєї країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що народився в Україні. Тому я завжди залишуся українцем", - сказав Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".
Олександр Усик
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик звернувся до вболівальників напередодні Нового року. Український боксер закликав водіїв бути обережними і уважними на дорозі.
Усик дуже емоційно відреагував на те, що відбувається на українських автомобільних дорогах. Наш боксер обурився поведінкою водіїв, а також повним хаосом на трасах.
Абсолютний чемпіон світу в крузервейті пообіцяв, що незабаром почне спілкуватися з представниками українською мовою. Усик зізнався, що сьогодні він не готовий до такого, тому що не вважає свою вимову ідеальною.