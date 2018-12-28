''Не думав відмовлятися'': Росія хотіла переманити Усика

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що отримував пропозиції про зміну громадянства від п'яти країн. При цьому український боксер не зрадив батьківщині.

"Росія також в списку цих країн. Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому що вважаю себе патріотом своєї країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що народився в Україні. Тому я завжди залишуся українцем", - сказав Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

Олександр Усик instagram.com/lomus_17

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