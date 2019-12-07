"Не дозволю відростити яйця": 9 вогненних погроз Джошуа та Руїса перед реваншем

Перший бій між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом-молодшим так і залишився б "одним з", якби не сенсаційна перемога мексиканця. Але тепер їх реванш став найбільш очікуваним матчем, що минає.

Після першого бою пройшло зовсім небагато, і представники боксерів вже почали вести "арт. підготовку" для організації реваншу. Зрозуміло, справа була лише за Руїсом, який в підсумку не став відмовлятися ще більше довести свою силу і заробити пристойно грошенят (бій відбудеться в Саудівській Аравії з шаленими гонорарами самих боксерів). У підсумку поєдинок отримав знайшов таку розкрутку, що дотягує вже до кращих боїв останніх років. Ну і самі опоненти не шкодують один одного!

OBOZREVATEL повністю пірнув в атмосферу напередодні реваншу Джошуа – Руїс і відшукав саму традиційну "жесть", яка вже зробила це протистояння вогненним.

Упевнений, в реванші теж буде достроковий кінець. Це дуже важливий бій. І ні, він не пройде всю 12-раундову дистанцію

Якщо Руїс всі довгі місяці перед боєм тримався з більш-менш холодною головою і більше приділяв уваги тренуванням, ніж розмовам, у Джошуа словесний потік порівняй з Ніагарським водопадом. І вже давним-давно британець пообіцяв, що й другий бій (як і перший в 4 раунду) не затягнеться на повну (тільки тепер швидко поб'ють не його, а він).

Ентоні Джошуа

"Упевнений, в реванші теж буде достроковий кінець. А вболівальникам подобається кров, подобаються нокаути! Все в руках Божих. А у собі я впевнений. Відчуваю серцем, що візьму реванш. Хочу передати привіт всім моїм спаринг-партнерам. Дякую, чуваки! В суботу ми яскраво запалимо. Це дуже важливий бій. І ні, він не пройде всю 12-раундову дистанцію", - цитує Джошуа vringe.com.

Коли я поб'ю його, хочу, щоб всі схилилися переді мною коліно і сказали, що я великий

Далі – більше. Манія величі у Ентоні, або просто емоції?

Енді Руїс і Ентоні Джошуа на зважуванні перед боєм

"Я буду битися з найсильнішим на даний момент боксером в світі. Я поб'ю Руїса і покажу, наскільки я великий. Люди думають, що Руїс – чудовий боксер. Коли я поб'ю його, хочу, щоб всі схилилися переді мною коліно і сказали, що я великий. Ви самі бачили мене на ринзі. я не нагадував Кінг-Конга, правда? У мене не було подібного настрою. Безумовно, я буду битися проти суперника з найшвидшими руками. Руїс – кращий боєць в суперважкій вазі. Коли я поб'ю його, хочу, щоб всі схилилися переді мною", – заявив екс-чемпіон в інтерв'ю Sky Sport.

Звичайно, перед початком я потисну руку Руїсу. Але, як тільки прозвучить стартовий гонг, я знесу йому голову

Само собою, коли ти мега-сенсаційно осоромився вже в 4-му раунді, бажання "знести голову" в реванші зашкалює. Але чи вийде? Особливо коли Джошуа ходить на межі роздратування перед спогадами за перший бій.

Незважаючи на смачні влучання, Ентоні Джошуа не зміг нокаутувати Енді Руїса в першому бою

"Скучив за своїми поясами. Давно їх уже не тримав в руках. Звичайно, перед початком я потисну руку Руїсу, але, як тільки прозвучить стартовий гонг, я знесу йому голову. Думаю, вболівальники повинні висловлювати до бійців більше поваги. Я переможу в реванш і вийду на цей новий рівень. А тепер пішли всі на*ер! Так, я програв, але одна поразка не робить мене лузером. Одна поразка не позбавляє гепарда плям на його шкурі. Я прийшов в бокс, щоб битися і стати чемпіонів світу. Я завжди говорив, що пояс не повинен визначати статус людини", - цитує Ентоні Sky Sports.

Упевнений, майбутній бій – не останнє наше протистояння

Ось так ось – ще задовго до бою Джошуа обмовився про можливий третій бій між ним і Руїсом. Чого б це? Хоча якщо Ентоні програє і зараз, то навряд чи Руїс погодиться вже на реванш-2.

Енді Руїс проти Ентоні Джошуа на дуелі поглядів

"Руїс довгі місяці не покидає моєї голови. Якщо він реально повністю відданий боксу, то, впевнений, майбутній бій – не останнє наше протистояння. Думаю, буде і третій поєдинок. Чому так? Ну хоча б з тієї причини, що у нас виходять відмінні бої", – вважає Джошуа.

Якщо Ентоні переможе, я не знаю, що він буде робити. Він взагалі може завершити кар'єру

Паралельно з Джошуа в коментарях та інтерв'ю добротно "насипав" і всесвітньо відомий промоутер Едді Хірн, який опікує справи Ентоні. Але Хірн не розмінювався дрібницями, і одного разу вирішив "зайти з козирів".

Едді Хірн

"Ентоні ніколи не прийме легкий поєдинок. Я не знаю, що буде в майбутньому, якщо він переможе, але знаю, що трапиться, якщо програє. Він буде продовжувати ставати краще. У нього буде 24 бої та поразки від одного бійця. Але якщо переможе, я не знаю, що він буде робити. Він взагалі може завершити кар'єру", – наводить слова Хірна vringe.com.

Ми не хотіли, щоб він стогнав

Едді Хірну навряд чи варто скаржитися, що бій пройде в Саудівській Аравії, а не у Великій Британії (вже саудівці відсипали таких грошей, що навіть мільйонер Хірн нечасто бачить подібні суми). Але сплести місце бою та Руїса, напевно, було необхідно.

Енді Руїс

"Він точно хоче більше грошей, але, на жаль, він уже підписав контракт. Я думаю, він радий, що реванш відбудеться в Саудівській Аравії, а не в Британії. У нього були занепокоєння з цього приводу, а ми не хотіли, щоб він стогнав. Ми не хочемо, щоб у людей було таке відчуття, що ми привозимо бійців до Британії лише для їх побиття", - зазначив Хірн в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Ми всі ризикуємо своїми життями, щоб забезпечити безбідне майбутнє тим, кого любимо

Як говорилося вище, Руїс приділяв увагу розмовам дещо менше Джошуа та підійшов до бою з більш глобальними думками. Хоча про що йому було "смикатися", в статусі чемпіона хевівейта з декількома поясами на руках?

Енді Руїс не змінює свого класичного образу мексиканця

"Психологічна перевага? Можливо, у мене дійсно вона є. Але я не хочу допустити недооцінки. Я поважаю всіх бійців, які виходять в ринг. Ми всі ризикуємо своїми життями, щоб забезпечити безбідне майбутнє тим, кого любимо. Тому я просто чекаю, що в суботу у нас вийде відмінний бій. Не люблю обіцяти нокаути або щось таке. Якщо з'явиться можливість перемогти достроково, то я нею скористаюся", – цитує Енді vringe.com.

Я не можу дозволити, щоб він відростив собі яйця під час бою. Я змушений завершити кар'єру Ентоні Джошуа

Втім, є своя особлива мрія на цей бій і у Енді. Знову ж – дуже глобальні думки. На відміну від Хірна, Руїс вважає, що Джошуа вже може готуватися до закінчення кар'єри.

У червні Енді Руїсу вистачило 4 раунди, щоб вкласти Ентоні Джошуа

"Любителі боксу побачать навалом феєрверків. Якщо він відправить мене в нокдаун – я піднімуся і відправлю його туди ж. Так, він спробує налаштуватися під мене, але не впевнений, що цей чувак захоче помахати руками. Але я б був радий, щоб він пішов на таке. Адже я більш умілий як боксер. Однак не буду його недооцінювати і поважаю його і всіх бійців, які ризикують життями в рингу. Але я не можу дозволити, щоб він відростив собі яйця під час бою. Я змушений завершити кар'єру Ентоні Джошуа. Адже якщо я цього не зроблю, він спробує завершити мою кар'єру".

Якщо Джошуа захоче побитися, мені це тільки на руку. Я люблю бійку

Хто чекає яскравого боксу від реваншу Джошуа і Руїса, тому, на думку Енді, не варто плекати особливих надій. Однак якщо британець таки захоче показати яскравий бокс, мексиканець буде тільки радий.

Чи зможе Енді Руїс знову піднести сюрприз Ентоні Джошуа?

"Навіть не збираюся щось в собі міняти – продовжу свій шлях з посмішкою на обличчі. На відміну від Джошуа я не відчуваю ніякого тиску. Очікую, що в реванші Джошуа боксуватиме інакше: через джеб і з дальньої дистанції. Але якщо він захоче побитися, мені це тільки на руку. Я люблю бійку. Просто такий типаж бійця. План на бій – робота по корпусу, пресинг. Необхідно зламати його. Перш за все психологічно".

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