Не через закриття кордонів: названа нова причина зриву бою Ломаченко – Лопес

Поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом знаходиться під загрозою зриву не через закриття кордонів США у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє видання Mixsport, насправді причина криється у значному скороченні гонорарів боксерів. Спочатку Ломаченко за бій проти Лопеса мав отримати рекордні в його кар'єрі 4,5 мільйона доларів, однак ситуація на ринку боксу змінилася, і тепер українець зможе заробити лише 1,1 мільйона доларів.

Василь Ломаченко

Промоутерська компанія Top Rank, яка володіє правами на бої Василя, виплачує йому гонорари. Зараз вона потрапила в непросту ситуацію, оскільки телегігант ESPN, що купував права на телетрансляції поєдинків у Top Rank, вже не робить цього через відсутність подій. Крім того, в зв'язку з пандемією коронавірусу боксерські бої будуть спочатку проходити без глядачів, що також б'є по кишені промоушна і, як наслідок, боксерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець Теофімо Лопес заявив про зрив поєдинку проти Василя Ломаченка.

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