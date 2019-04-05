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"Не було шансів": промоутер зробив відверте зізнання про Ломаченка

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Промоутер Василя Ломаченка легендарний Боб Арум заявив, що не міг вмовити українця відмовитися від захисту чемпіонських поясів в поєдинку проти Ентоні Кролли.

За словами глави компанії Top Rank, боксери з пострадянського простору просто не люблять відмовлятися від титулів.

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Василь Ломаченко та Боб Арум

Василь Ломаченко та Боб Арум

lomachenko.com

"Потрібно розуміти, що Ломаченко – це східно-європейський хлопець. Ці хлопці не люблять відмовлятися від титулів і прагнуть зібрати в своїх руках якомога більше регалій. У мене не було шансів умовити його ухилитися від захисту проти Кролли, яка багатьом не цікава", – відверто зізнався Арум в інтерв'ю boxingscene.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ оголосили суму гонорару, який Василь Ломаченко отримає за поєдинок проти Ентоні Кролли 12 квітня.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоБоб Арум
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