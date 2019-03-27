"Не буду чекати": зухвалий американець поставив ультиматум Ломаченку

Небитий американський боксер Теофімо Лопес висловився про бій проти українця Василя Ломаченка. Кращий проспект 2018 року раніше зухвало висловився на адресу нашого спортсмена.

Лопес вирішив поквапити Ломаченка, так як в наступному році збирається переходити в наступну вагову категорію.

"Боб Арум говорив, що ще занадто рано для мене, що у Лома більше досвіду. Звичайно, вони хочуть, щоб бій відбувся, але пізніше. Я дивлюся на це так: я вже говорив йому, що це мій останній рік у легкій вазі. так що я не буду чекати Ломаченка. Вони повинні знати, що фани боксу виразно хочуть побачити наш бій. Думаю, вони засмучені тим, що він б'ється з Ентоні Кроллою", - розповів Теофімо в інтерв'ю NBC Sports.

Василь Ломаченко та Теофімо Лопес BoxingScene

Американський легковаговик побудував плани на поєдинок проти українського чемпіона.

"Є неофіційна інформація, що я буду битися за титул чемпіона в липні. Цей бій може бути наступним після 20 квітня. У мене буде ще поєдинок у грудні. Саме тоді я можу зустрітися з Ломаченком. Це те, над чим вони працюють. Це повинно бути цікаво. Будемо сподіватися, що IBF або WBC прийме рішення і скаже: "Агов, Теофімо, ти не хочеш побитися за титул чемпіона?" - самовпевнено заявив Лопес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренер чемпіона світу WBA Super у другій напівлегкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд відреагував на висловлювання українського боксера Василя Ломаченка. Наш спортсмен заявив, що за допомогою бою з американцем може зробити собі ім'я.

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