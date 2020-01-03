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3 січня • оновлено в 16:53
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"Не буде": промоутер різко висловився про Джошуа

1.4т
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Відомий промоутер із організації Top Rank Боб Арум висловив свою думку про потенційний бій між Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) та Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

"Я зроблю великий прогноз. За рік у цей же самий час не буде більше ніякого Джошуа. Майже всі недооцінюють Пулєва, який надриває дупу на тренуваннях у моєму залі", – цитує Арума агентство Tribuna.

Боб Арум

Боб Арум

Укрінформ

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Щонайбільше рік: команда Джошуа поставила жорстку умову Усику

Він також розповів, завдяки чому Пулєв може перемогти британського боксера.

"Кубрат не буде підходити до бою з Джошуа таким же жирним, як Руїс-молодший. Він буде пресингувати Джошуа та зможе його нокаутувати", – додав Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик за лінією WBO або Кубрат Пулєв за лінією IBF стане наступним суперником Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонський титул.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особи
Ентоні Джошуа Кубрат Пулєв Боб Арум Олександр Усик
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