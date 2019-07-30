Не буде першим: Усика "підставили" в супертяжах

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що хотів стати першим, хто зупинить британця Ентоні Джошуа.

Коментуючи для Sky Sports сенсаційну поразку AJ від мексиканця Енді Руїса, українець зазначив, що спочатку відчував деяке розчарування від результату бою 1 червня.

"У кожної людини є его, і у мене було бажання зробити те ж саме, що сталося тоді на ринзі. Але ви знаєте, це бокс, ви ніколи не знаєте, як все відбудеться. Пізніше я подумав про це, проаналізував і зробив висновок, що в тому, що сталося, не було нічого поганого. У Джошуа були деякі проблеми того вечора, а у Руїза-молодшого не було цієї проблеми", – зазначив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик не вважає причиною травми, через яку він відклав дебют в хевівейті, той факт, що йому довелося набирати вагу.

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