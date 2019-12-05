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5 грудня • оновлено в 11:33
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"Не буде мити ж*пу або що?" Усик висловився про поразку Гвоздика росіянину

2.5т
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Ексабсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик висловив свою думку про співпрацю українського боксера Олександра Гвоздика з американським наставником Тедді Атласом.

У бою з росіянином Артуром Бетердієвим американський тренер давав Гвоздику лише одну підказку: "бути сконцентрованим". Українець програв в протистоянні технічним нокаутом в 10-му раунді.

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"Чи вірю я в союз Гвоздика і Атласа? Саші подобається це. Треба просто спілкуватися з тренером, говорити, що мені, наприклад, треба це і це... Чи може боксер говорити таке тренеру? Звичайно! А нахрен тоді спілкування? Або тренер скаже "Не мій ж*пу", і він не буде мити ж*пу або що? З тренером треба спілкуватися. Він бачить тебе з боку, але ти теж повинен йому говорити, тому що ви союз. Якщо у тебе не виходить щось зробити, то потрібно повертатися до початку", – заявив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика в бою з Бетербієвим.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Олександр Усик
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