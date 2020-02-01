Не буде битися з Усиком: названий єдиний варіант бою Джошуа

Промоутер Едді Хирн заявив, що існує єдиний варіант, при якому чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не проводитиме поєдинок з українцем Олександром Усиком.

Усик - Джошуа

"Переможець бою Джошуа з Пулєвим поб'ється з Усиком. Єдиний варіант, при якому Джошуа не битиметься проти Усика, якщо у нас вийде домовитися про бій з переможцем реваншу Уайлдер – Ф'юрі.На кону цього поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, оскільки WBO, звичайно, захоче захистити Усика", – сказав Хирн в інтерв'ю BoxingScene.

Раніше повідомлялося, що Усик може поставити під загрозу бій з Джошуа.

Нагадаємо, що Усик проведе свій наступний бій проти британця Дерека Чісори 28 березня. З великою ймовірністю поєдинок пройде в Лондоні. Букмекери вже опублікували котирування на цю зустріч.

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