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"Не бачу нікого": Тоні Белью захопився Усиком

9.1т Читати матеріал російською

Британський боксер Тоні Белью, який програв свій бій Олександру Усику, вважає українця бійцем елітного рівня і впевнений, що в супертязі в нього буде прекрасне майбутнє.

"Він особливий, кращий із тих, проти кого я бився, він настільки хороший. Найбільше мене зломило те, що я вів сім раундів, а потім програв. Але це бокс, тут 12 раундів. Він просто не втомлюється, боксер елітного рівня", – цитує боксера XSport.

Нокаут Белью від Олександра Усика

Нокаут Белью від Олександра Усика

Говорячи про перспективи Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії, Тоні Белью впевнений, що в українця чудово складеться кар'єра.

"Я називав себе колишнім чемпіоном світу, боксером світового рівня, але він один із небагатьох, хто є елітним боксером подібно Саулю Альваресу, Василю Ломаченку. Усик – один з таких хлопців. Ти можеш стати чемпіоном світу, бути топовим боксером, але складно пробитися на цей рівень дійсно особливих хлопців.

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Я не бачу нікого, хто може перебоксувати його, не бачу нікого, хто зможе його побити. Єдина проблема – його розміри. Але якщо він вийде завтра проти Руїса, то, впевнений, залишить його в дурнях.

Я насправді думаю, що він залишить у дурнях і Уайлдера. Але такі хлопці як Луїс Ортіс і Ентоні Джошуа можуть дати йому бій. Стилі роблять поєдинки ", – сказав Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик усе ж битиметься з камерунцем Карлосом Такамом у своєму дебютному бою в суперважкій ваговій категорії.

Про це виданню TalkSPORT повідомив промоутер нашого боксера Едді Хірн. Бій Усик – Такам стоїть на першому місці в списку вечорів боксу, які має намір організувати глава компанії Matchroom Boxing.

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Тема
Усик - Белью
Особи
Тоні Белью Олександр Усик Сауль Альварес Василь Ломаченко Ентоні Джошуа Луїс Ортіс
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