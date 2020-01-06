"Не абсолютний": американська боксерка підколола Ломаченка

Американська боксерка Кларесса Шилдс пообіцяла побити рекорд українця Василя Ломаченка.

Наш співвітчизник всього за 12 поєдинків зумів стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Спортсменка із США має намір встановити планку на позначці в 10 боїв перемогою над Крістіною Хаммер 10 січня.

Кларесса Шилдс bjpenn.com

"Ломаченко утримує рекорд в 12 боїв, ставши чемпіоном світу у трьох дивізіонах. Я зроблю це за 10, і я стану не тільки тричі чемпіоном світу в різних вагових категоріях, але я також є абсолютною чемпіонкою і у мене є дві золоті олімпійські медалі. Ломаченко не є абсолютним чемпіоном", – наводить слова Шилдс bjpenn.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика з сигаретами та горілкою викликало ажіотаж у мережі.

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