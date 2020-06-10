Названо причину, через яку Гвоздик завершив кар'єру

Менеджер боксера Олександра Гвоздика Егіс Клімас заявив, що українець завершив професійну кар'єру, оскільки вирішив присвятити себе бізнесу.

"Він є дуже розумним хлопцем і розуміє, що не зможе одночасно займатися і бізнесом, і боксом. Йому потрібно присвятити себе одній із цих справ на 100%. Тому він і прийняв таке рішення", – розповів Клімас в інтерв'ю ESPN.

Олександр Гвоздик

Він також запевнив, що рішення піти з боксу не пов'язане з поразкою Гвоздика в чемпіонському бою проти росіянина Артура Бетербієва в жовтні 2019 року.

"Насправді саме можливість проведення реваншу проти Бетербієва і утримувала його в ринзі. Росіянин мотивував його. Він може передумати, якщо хтось влаштує йому реванш", – додав менеджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній поєдинок Гвоздика відбувся в жовтні 2019 року проти Артура Бетербієва, який володів поясом IBF. У ньому українець був нокаутований.

Він став чемпіоном світу за версією WBC в грудні 2018 року після перемоги над Адонісом Стівенсоном. У березні 2019-го українець захистив титул, достроково перемігши француза Дуду Нгумбу.

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