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17 квітня • оновлено в 00:07
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Названо нове місце бою Усик - Чісора

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Промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в Саудівській Аравії, але за однієї умови.

"Якщо жорсткий карантин, який зараз діє в більшості країн світу, закінчиться в Саудівській Аравії швидше, ніж в Британії, то є ймовірність, що бій Усик – Чісора відбудеться там", – сказав Олександр Красюк в ефірі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня в Лондоні, офіційно перенесено на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Олександра Усика і Дерека Чісори. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Красюк Дерек Чісора Олександр Усик
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