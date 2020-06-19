Названо конкретну дату бою Ломаченко – Лопес

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом заплановано на 19 вересня.

В інтерв'ю Boxing Scene промоутер компанії Top Rank, яка веде справи обох боксерів, Боб Арум заявив, що поєдинок мають намір провести у Лас-Вегасі.

"Ми орієнтуємося на 19 вересня. Саме в цей день ми хочемо провести бій. Зараз ми активно спілкуємося з ареною MGM. Крім того, поєдинок може прийняти Мандалай-Бей, який знову скоро відкриється. Крім того, можливо це станеться на T-Mobile Arena. Поєдинок може відбутися без глядачів, але я сподіваюся, що до 19 вересня фани зможуть відвідувати події у Вегасі", – повідомив Боб Арум.

Нагадаємо, спочатку бій Ломаченко – Лопес повинен був відбутися 30 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко обійшов свого кума Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу.