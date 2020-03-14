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14 березня • оновлено в 20:00
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Названо істотні недоліки Усика в супертяжах

2.3т
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Британський промоутер Едді Хирн вважає, що у непереможного українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) не вистачає зовнішніх даних для поєдинків в суперважкій вазі.

Олександр Усик

Олександр Усик

t.me/Usyk17

"У Усика є істотні недоліки в суперважкій вазі. Але те, що він поступається в габаритах і силі, він компенсує швидкістю і майстерністю. Чи зможе Усик роботою ногами і своїми навичками перемогти силу волі і міць Чісори на домашній арені?" – задав риторичне питання Хирн в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Раніше непереможного кримчанина засікли в аеропорту Лондона в медичній масці, стилізованій під маску супергероя.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Едді Хірн Олександр Усик
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