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Названо ідеальний бій для Ломаченка

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Промоутер українського чемпіона Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що найкращим суперником для його підопічного мій б стати непереможений американець Майкі Гарсія.

Однак чемпіон світу WBC перейшов в іншу вагову категорію і, найімовірніше, не зможе зігнати вагу.

"Майкі – дуже хороший боєць і його поєдинок проти Ломаченка був би ідеальним. Однак, як тільки хлопець підніметься на два дивізіони, йому стає важко фізично спуститися назад у легку вагу. Я не впевнений, що він зможе це зробити", - цитує Арума BoxingScene.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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"Я б ніколи так не вчинив": Ломаченко зробив відверте зізнання

При цьому промоутер українця знає, як можна організувати цей поєдинок.

"Нам доведеться поговорити з братом Майкі Робертом Гарсією, він дуже проникливий. Свого часу ми прийдемо до цього. Ломаченко завжди хотів битися з Майкі. Питання лише в тому, чи зможе Гарсія спуститися в легку вагу", - підсумував Арум.

Майкі Гарсія

Майкі Гарсія

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBO і WBA Василь Ломаченко зізнався, що йому некомфортно боксувати в легкій вазі. Наш спортсмен пояснив, чому не може зараз перейти в більш оптимальну для нього напівлегку категорію.

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Особи
Василь ЛомаченкоМайкі ГарсіяБоб Арум
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