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Названо дату і місце прощання з відомим російським боксером, який помер після нокауту

1.4т Читати матеріал російською

Прощання з російським боксером Максимом Дадашевим, який помер в США в результаті отриманих під час поєдинку травм, пройде 4 серпня в Санкт-Петербурзі.

"Прощання з моїм чоловіком відбудеться в неділю, 4 серпня, о 9 ранку в Петергофском морзі Миколаївської лікарні", - йдеться в повідомленні на сторінці боксера в Instagram, яку веде вдова спортсмена.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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