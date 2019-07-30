Названо дату і місце прощання з відомим російським боксером, який помер після нокауту

Прощання з російським боксером Максимом Дадашевим, який помер в США в результаті отриманих під час поєдинку травм, пройде 4 серпня в Санкт-Петербурзі.
"Прощання з моїм чоловіком відбудеться в неділю, 4 серпня, о 9 ранку в Петергофском морзі Миколаївської лікарні", - йдеться в повідомленні на сторінці боксера в Instagram, яку веде вдова спортсмена.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 липня Максим Дадашев зазнав поразки від пуерторіканця Сабріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.
Відразу після поєдинку 28-річний боксер був доставлений в госпіталь, де йому зробили операцію з трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.
Дадашев помер 23 липня в Меріленді, не приходячи до тями.
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