Названо дату бою Усик – Джошуа

Поєдинок британського чемпіона Ентоні Джошуа і Олександра Усика відбудеться не пізніше весни наступного року.

Про це повідомив промоутер обох боксерів Едді Хірн.

Ентоні Джошуа і Олександр Усик

"Може бути, бій буде в листопаді-грудні або найпізніше – це березень-квітень 2020 року. Він повинен стати обов'язковим претендентом на титул WBO. Я думаю, що насправді це питання більше до Усика, тому що 25 травня розповість нам все, що нам потрібно знати. Якщо він вийде в ринг і нокаутує Такама, ми можемо сказати: "Робимо бій зараз" або ж ми можемо сказати: "Давайте проведемо ще один поєдинок", – цитує менеджера vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа назвав особливість бою з Олександром Усиком.

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