Названий наступний суперник Гвоздика

Відомий промоутер Боб Арум припустив, що наступним суперником Олександра Гвоздика після поразки Артуру Бетербієву може стати Хiльберто Рамірес.

"Хiрн сказав, що Бівол буде готовий боксувати на ESPN. Подивимося, як завершиться бій Канело – Ковальов. Гвоздик дуже й дуже добре боксував. У нас ще багато боїв в полутяжах. Можливо, Гвоздик проведе поєдинок проти Хильберто Раміреса після повернення", – сказав Арум в інтерв'ю ESPN.

28-річний ексчемпіон WBO у другій середній вазі Хiльберто Рамірес представляє Мексику. Виграв всі 40 боїв. 26 з них завершив нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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