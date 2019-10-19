Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Названий наступний суперник Гвоздика

1.1т Читати матеріал російською

Відомий промоутер Боб Арум припустив, що наступним суперником Олександра Гвоздика після поразки Артуру Бетербієву може стати Хiльберто Рамірес.

"Хiрн сказав, що Бівол буде готовий боксувати на ESPN. Подивимося, як завершиться бій Канело – Ковальов. Гвоздик дуже й дуже добре боксував. У нас ще багато боїв в полутяжах. Можливо, Гвоздик проведе поєдинок проти Хильберто Раміреса після повернення", – сказав Арум в інтерв'ю ESPN.

28-річний ексчемпіон WBO у другій середній вазі Хiльберто Рамірес представляє Мексику. Виграв всі 40 боїв. 26 з них завершив нокаутом.

Новини
"Треба більше Шарія дивитися": в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Боб Арум
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel