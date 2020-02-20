Названий кращий нокаут 2019 року

Нокаутуючий удар американського боксера Деонтея Уайлдера в бою проти кубинця Луїса Ортіса визнаний кращим в 2019 році за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Другий поєдинок між цими важковаговиками відбувся 23 листопада 2019-го в Лас-Вегасі. 34-річний Уайлдер захистив титул чемпіона WBC, відправивши суперника в нокаут в сьомому раунді.

Раніше цей удар був визнаний кращим за підсумками 2019 року за версією авторитетного видання The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій між цими бійцями пройшов на початку березня 2018 року і завершився перемогою американця нокаутом в десятому раунді.

Свій наступний поєдинок Уайлдер проведе з британцем Тайсоном Ф'юрі. Його поєдинок призначений на 22 лютого в тому ж Лас-Вегасі.

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