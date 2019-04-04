МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Названий гонорар Ломаченка за бій з Кроллою

1.1тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко заробить понад два мільйони доларів як гонорар за бій з британцем Ентоні Кроллою.

За даними видання Sport Arena, володар поясів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі отримає гарантовану виплату в розмірі 2,2 млн дол.

Новини
Де дивитися Ломаченко - Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Поєдинок Ломаченко – Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center. Василь стане лише другим українцем в історії боксу, який проведе головний бій вечора у цьому спортивному комплексі. Першим був Віталій Кличко, який 15 років тому тут провів епічний поєдинок проти Леннокса Льюїса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримав неприємні новини щодо об'єднавчого бою з Річардом Коммі з Гани.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки