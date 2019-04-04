Названий гонорар Ломаченка за бій з Кроллою

Український чемпіон Василь Ломаченко заробить понад два мільйони доларів як гонорар за бій з британцем Ентоні Кроллою.

За даними видання Sport Arena, володар поясів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі отримає гарантовану виплату в розмірі 2,2 млн дол.

Василь Ломаченко

Поєдинок Ломаченко – Кролла пройде 12 квітня в Лос-Анджелесі на легендарній арені Staples Center. Василь стане лише другим українцем в історії боксу, який проведе головний бій вечора у цьому спортивному комплексі. Першим був Віталій Кличко, який 15 років тому тут провів епічний поєдинок проти Леннокса Льюїса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримав неприємні новини щодо об'єднавчого бою з Річардом Коммі з Гани.

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