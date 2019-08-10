Названий фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа

Американський інсайдер The Athletic Майк Коппінджер розкрив суму гонорару чемпіона світу WBA, WBO і IBF Енді Руїса за бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа.

"Руїс підписав контракт, який містив пункт про реванш, який гарантував йому близько дев'яти мільйонів доларів за рематч", - написав Коппінджер в Twitter.

Ruiz signed a contract for the original fight that contained a rematch clause that guaranteed him around $ 9 million for the rematch https://t.co/1yLn9xxlbr - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було офіційно названо місце і дата другого бою Руїс - Джошуа.

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

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