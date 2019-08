Названий фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа

Американський інсайдер The Athletic Майк Коппінджер розкрив суму гонорару чемпіона світу WBA, WBO і IBF Енді Руїса за бій-реванш з британцем Ентоні Джошуа.

"Руїс підписав контракт, який містив пункт про реванш, який гарантував йому близько дев'яти мільйонів доларів за рематч", - написав Коппінджер в Twitter.

Ruiz signed a contract for the original fight that contained a rematch clause that guaranteed him around $ 9 million for the rematch https://t.co/1yLn9xxlbr