МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Названо діагноз Ломаченка

Названо діагноз Ломаченка
Наш чемпіон пройшов обстеження після травми в бою з Кроллой
10.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) уникнув перелому в бою з Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО).

Український боксер пройшов МРТ в одній з Лос-Анджелеса.

"Його кісточка просто вивихнута, операція не потрібна. Вони просто поставили її на місце. Три тижні в гіпсі, і він буде в порядку. Ми побачимо його знову в ринзі, швидше за все, у вересні", - заявив промоутер українця Егіс Клімас в інтерв'ю ESPN.

Новини
У Ломаченка в бою трапився конфуз - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
17
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки