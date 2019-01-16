Названі суперники Ломаченка на найближчі два бої

Промоутер Боб Арум заявив, що українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) влітку відправиться у Британію на бій із обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО).

Але спершу в планах українця — завоювання третього чемпіонського пояса в дивізіоні за версією IBF.

Кролла — Арум — Ломаченко

"Ну ось, дивіться. 2 лютого ми (разом із телеканалом ESPN) робимо бій за вакантний титул IBF між Ісой Чанієвим і Річардом Комом. Обидва вже підписали контракт — у разі перемоги один із них зустрінеться із Ломаченком у квітні. Якщо ніяких форс-мажорів не виникне, то так усе й буде", — розповів Арум в інтерв'ю Vringe.com.

За словами Арума, повернення у ринг українця відбудеться 12 квітня на стадіоні Forum в Інглвуді (штат Каліфорнія, США).

"А влітку я планую зробити йому бій у Британії із (обов'язковим претендентом за лінією WBA) Ентоні Кроллою. Знаю, що Лома із задоволенням проведе бій у Британії", — заявив Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня у Нью-Йорку.

Через деякий час чемпіон WBА у першій легкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) заявив, що без проблем поб'є українського боксера. Непереможений американець анонсував своє гучне повернення на ринг.

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