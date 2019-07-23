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Названа причина смерті відомого російського боксера

2.9т Читати матеріал російською

Названа причина смерті відомого російського боксера Максима Дадашева (13-0, 11 КО), який 23 липня помер в одному з госпіталів штату Меріленд (США).

За словами представників команди Максима, у боксера не витримало серце на тлі ускладнень після травм, отриманих в бою з Сабріелем Матіасом.

Максим Дадишев

Максим Дадишев

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашева заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер не приходячи до тями в клініці штату Меріленд

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Dell Alex
Dell Alex
Помер Максим - и х...й с ним ))))))))))))
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