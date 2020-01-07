Названа остаточна дата і місце бою Усика

Непереможний українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) з великою ймовірністю проведе бій з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену ", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.

Нагадаємо, що Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою. У ЗМІ фігурували дві дати потенційного поєдинку українця і британця – 8 лютого і 29 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).

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