Названа нова дата наступного бою Ломаченка

Промоутер чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя ЛомаченкаБоб Арум повідомив про дату наступного бою українця.
Нагадаємо, Василю потрібне оперативне втручання на правому плечі, через що довелося скасувати запланований на 25 серпня поєдинок.
Так, якщо після операції не буде ніяких ускладнень, Лома вийде в ринг восьмого грудня.
Плече турбувало Василя ще в бою з Лінаресом, якого наш співвітчизник 12 травня відправив у нокаут в десятому раунді, і встановив історичний рекорд, ставши чемпіоном світу в трьох вагових категоріях в 12 бою.
Після проведення обстеження необхідність в проведенні хірургічного втручання підтвердилася. Операцію Василю зроблять в Лос-Анджелесі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу.
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