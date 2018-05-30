Названа нова дата наступного бою Ломаченка

Промоутер чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василя ЛомаченкаБоб Арум повідомив про дату наступного бою українця.

Нагадаємо, Василю потрібне оперативне втручання на правому плечі, через що довелося скасувати запланований на 25 серпня поєдинок.

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Так, якщо після операції не буде ніяких ускладнень, Лома вийде в ринг восьмого грудня.

Плече турбувало Василя ще в бою з Лінаресом, якого наш співвітчизник 12 травня відправив у нокаут в десятому раунді, і встановив історичний рекорд, ставши чемпіоном світу в трьох вагових категоріях в 12 бою.

Після проведення обстеження необхідність в проведенні хірургічного втручання підтвердилася. Операцію Василю зроблять в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу.