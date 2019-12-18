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18 грудня • оновлено в 14:48
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Названа дата бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса

3.4т
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Новоспечений володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться 11 або 18 квітня.

"Ми все ще ведемо переговори. Але вже знаємо дату. Бій відбудеться 11 або 18 квітня. Точно буде квітень. Залишилися тільки деталі: місце проведення, гонорари, платна трансляція чи безкоштовна й усе таке", – цитує слова Лопеса агентство vringe.com.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

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Він також розповів, що йому по-справжньому не подобається український боксер, тому він збирається "вирубити" Ломаченка.

"Ну не подобається мені цей Ломаченко. Як людина не подобається. Тобто ми не вдаємо, між нами реально ворожнеча й усе таке, що подобається уболівальникам", – додав Лопес.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів про свої відчуття після переглянутого бою Теофімо Лопеса проти Річарда Коммі.

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Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес Рiчард Коммi
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