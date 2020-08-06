Навряд чи б мені хтось заборонив, – Ломаченко про вплив карантину

Український боксер Василь Ломаченко зізнався, що карантин і обмеження, пов'язані з ним, особливо не вплинули на його тренування.

"У нас це все було не так, як у великих містах. Все-таки ми в маленькому місті (Білгород-Дністровський – Ред.) не так відчули всі ці карантинні заходи й обмеження. Ми як тренувалися, так і тренуємося. Ми не зупинялися. Так, у нас був закритий зал, а хлопці перестали займатися групами. Але я не зупинявся. мені простіше, тому що у мене є свій зал. Я, коли захотів, прийшов в зал. Навряд чи б мені хтось заборонив займатися", – заявив Ломаченко в інтерв'ю на YouTube-каналі LOMA Official TV.

Український боксер також відзначив, що зараз він перебуває в підтримуючому режимі, але в будь-який момент може увійти до бойового ритму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко заявив, що йому подобаються образливі висловлювання Теофімо Лопеса.