''Навіть з двома молотками'': скандальний Ф'юрі зухвало висловився про поєдинок з останнім суперником Кличка

Непереможений британець Тайсон Ф'юрі впевнений, що його бій проти Ентоні Джошуа ніколи не відбудеться. Скандальний боксер не сумнівається в своїй перемозі над суперником Володимира Кличка.

"Розібрався з одним, розберуся і з другим. Якщо мені дадуть шанс, то зроблю те ж саме і з Джошуа — поб'ю його. Але якщо говорити відверто, я не думаю, що наша очна сутичка відбудеться. Мені шкода засмучувати уболівальників Джошуа, але йому мене не побити ніколи. Навіть з двома молотками в руках йому мене не побити ніколи. І вони це знають", — цитує Ф'юрі VRinge.

Тайсон Ф'юрі BoxingScene

При цьому британський супертяж повідомив, що агенти непереможеного британця намагатимуться організувати цей бій.

"Це бізнес, а вони аж ніяк не дурні хлопці. Вони знають, що Джошуа мене не побити. Ось і все. Так, вони будуть стверджувати, що готові зробити бій. Так, вони будуть саджати нас за стіл переговорів. Але ми це і раніше бачили. Ми бачили, як Джошуа вів переговори з одним бійцем, а бився з іншим. Бою не буде. Тому я нічого і не чекаю", — підсумував Ф'юрі.

Ентоні Джошуа Evening Standard

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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