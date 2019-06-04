"Навіть якщо буде": в Усика зробили заяву про реванш Джошуа – Руїс

Український суперчемпіон Олександр Усик з великою часткою ймовірності зустрінеться з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Про це заявив промоутер нашого боксера, генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк, коментуючи сенсаційної поразки британця.

"Тепер три пояси належать Руїсу, ще один – Уайлдеру. Обидва є боксерами промоутера Ела Хеймона. Питання про об'єднувальний поєдинок поки неактуальне. Хто б не переміг в матчі-реванші між Джошуа і Руїсом, навіть якщо це буде мексиканець, він буде змушений провести обов'язкову захист пояса WBO. Ми розраховуємо, що цим претендентом буде Олександр Усик", – цитує Красюка "Сегодня".

Олександр Усик скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Олександр Усик назвав неймовірною поразку Джошуа від Енді Руїса, а також висловив упевненість в тому, що у реванші британець розправитися з опонентом за три раунди.

Нагадаємо, Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну. Бій був скасований через травму українця.

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