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"Навіть якщо буде": в Усика зробили заяву про реванш Джошуа – Руїс

1.1тЧитати матеріал російською

Український суперчемпіон Олександр Усик з великою часткою ймовірності зустрінеться з переможцем реваншу Ентоні ДжошуаЕнді Руїс.

Про це заявив промоутер нашого боксера, генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк, коментуючи сенсаційної поразки британця.

"Тепер три пояси належать Руїсу, ще один – Уайлдеру. Обидва є боксерами промоутера Ела Хеймона. Питання про об'єднувальний поєдинок поки неактуальне. Хто б не переміг в матчі-реванші між Джошуа і Руїсом, навіть якщо це буде мексиканець, він буде змушений провести обов'язкову захист пояса WBO. Ми розраховуємо, що цим претендентом буде Олександр Усик", – цитує Красюка "Сегодня".

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Олександр Усик

Олександр Усик

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Олександр Усик назвав неймовірною поразку Джошуа від Енді Руїса, а також висловив упевненість в тому, що у реванші британець розправитися з опонентом за три раунди.

Нагадаємо, Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну. Бій був скасований через травму українця.

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Особи
Олександр УсикЕнді Руїс-молодшийЕнтоні Джошуа
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