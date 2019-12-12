"Наведе шерхiту": Усика оцінили в Росії

Глава російської промоутерської компанії "Світ боксу" Андрій Рябінський захопився майстерністю українця Олександра Усика.

Олександр Усик

"Усик - геніальний боксер. Він з цим народився. Він наведе шерхiту у важкій вазі. Не знаю, чи стане він абсолютним чемпіоном світу, але цікаво буде. Може, він не суперпанчер, але його техніка, його таймінг, пересування - все це на геніальному рівнi", – цитує Рябінського "Чемпіонат ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Едді Хірна свій наступний бій Усик проведе навесні наступного року проти британця Дерека Чісори. Після цього поєдинку український боксер битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв.

У той же час, WBO зобов'язала Ентоні провести обов'язковий захист проти Олександра. Поєдинок повинен відбутися протягом шести місяців. У сторін є 30 днів на переговори.

Нагадаємо, що бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі Джошуа - Руїс пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

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