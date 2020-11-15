"Народний чемпіон" пішов із боксу в 28 років, "втомившись отримувати удари"

Британський боксер-професіонал Девід Аллен (18-5-2, 15 КО), відомий на батьківщині як "народний чемпіон", вирішив завершити спортивну кар'єру в 28 років.

Аллен зізнався, що ще рік тому, проводячи поєдинки, і не подумував про таке рішення, але нинішня ситуація все змінила.

"Причина, чому я більше не буду виходити в ринг, дуже проста: я не хочу, щоб мене більше били. Давно минули ті часи, коли, будучи юним, я просто хотів битися. Все, що я хочу зараз, це миле тихе життя з дружиною і здоровими дітьми. Бути щасливим і товстіти", – написав спортсмен в Instagram.

Девід Аллен завершив кар'єру Instagram Девіда Аллена

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Аллен потрапив до лікарні після бою проти Девіда Прайса (25-6, 20 КО).

Після 10-го раунду команда Аллена відмовилася випускати боксера на ринг і бій був зупинений. Девіда госпіталізували в шпиталь, де йому діагностували перелом очниці.