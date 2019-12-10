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10 грудня • оновлено в 22:43
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"Наркотики": Володимир Кличко зробив відверте зізнання

"Наркотики": Володимир Кличко зробив відверте зізнання
Наш славетний чемпіон не зміг стриматися
4.1т Читати матеріал російською

Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що думки про повернення в ринг є для нього своєрідним допінгом.

"Я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки", – заявив українець в ефірі Youtube-каналу "Великий куш".

"Я не повернуся як конкурентоспроможний боксер. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах. Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але я брешу собі кожне ранок, що знову можу повернутися. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не приймаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки. Якби я повернувся, то тільки заради особливою мети. Наприклад , побити рекорд Формана. Це дійсно виклик, який мотиви ует мене. Через два роки мені виповниться 45, і я зможу націлитися на його рекорд. Поняття не маю, що я тоді зроблю ", – сказав Кличко.

Публікація від ВЕЛИКИЙ КУШ (@bolshoykuw)

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Володимир Кличко потролив Зеленського й Трампа сміливою заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня Кличко заінтригував своїх шанувальників несподіваною заявою про повернення в професійний бокс.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Володимир Кличко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Письку дергать для возвращения в 14 лет не пробовал?
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