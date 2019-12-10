"Наркотики": Володимир Кличко зробив відверте зізнання

Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що думки про повернення в ринг є для нього своєрідним допінгом.

"Я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки", – заявив українець в ефірі Youtube-каналу "Великий куш".

Новини Володимир Кличко потролив Зеленського й Трампа сміливою заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня Кличко заінтригував своїх шанувальників несподіваною заявою про повернення в професійний бокс.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

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